Справу ватажка "Народного ополчення Донбасу" Губарєва передано до Шевченківського райсуду Києва - СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно ватажка так званого "Народного ополчення Донбасу" Павла Губарєва, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва.

Як нагадав прес-центр СБУ на своїй сторінці у Facebook, П. Губарєва звинувачують за ч.ч. 1 і 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Слідство провадилося під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.

"Обвинувальний акт спрямовано для розгляду до Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України оголосило П. Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеному в рубриці "Особи, які переховуються від органів влади", П. Губарєв переховується від Слідчого управління СБУ. Датою зникнення П. Губарєва вважається 26 травня.

Генеральна прокуратура України 24 січня 2017 року повідомила про початок процедури заочного засудження П. Губарєва.