Події

10:36 31.03.2017

Справу ватажка "Народного ополчення Донбасу" Губарєва передано до Шевченківського райсуду Києва - СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно ватажка так званого "Народного ополчення Донбасу" Павла Губарєва, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва.

Як нагадав прес-центр СБУ на своїй сторінці у Facebook, П. Губарєва звинувачують за ч.ч. 1 і 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину злочинною організацією), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Слідство провадилося під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.

"Обвинувальний акт спрямовано для розгляду до Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України оголосило П. Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеному в рубриці "Особи, які переховуються від органів влади", П. Губарєв переховується від Слідчого управління СБУ. Датою зникнення П. Губарєва вважається 26 травня.

Генеральна прокуратура України 24 січня 2017 року повідомила про початок процедури заочного засудження П. Губарєва.

ВАЖЛИВЕ

Співробітник СБУ загинув, підірвавшись у авто в Маріуполі

Кабмін затвердив звіт про виконання держбюджету-2016 із дефіцитом 70,3 млрд грн

На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус "Мінськ-Буковель" та автомобіль, загинули 2 людини, 12 у лікарні

Панама відмовила Каськіву у наданні притулку

Гройсман заплатив 1,5 млн грн податків 2016 року - Кабмін

ОСТАННЄ

Прокуратура Донецької області кваліфікувала підривання автомобіля в Маріуполі як "теракт"

Кабмін оприлюднив постанову про продовження дій спецзобовязань "Нафтогазу" ще на рік

Ремонт лінії електропередач біля Авдіївки розпочнеться о 10:00

Вкрадену хакерами інформацію з Бундестагу може бути використано для впливу на вибори у ФРН - поліція

Бойовики 69 разів за добу обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військовослужбовців загинули, 13 дістали поранення

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog8021.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА