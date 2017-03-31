Події

11:00 31.03.2017

Кабмін затвердив звіт про виконання держбюджету-2016 із дефіцитом 70,3 млрд грн

Кабінет Міністрів України затвердив звіт про виконання державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 70,3 млрд грн.

Згідно з розпорядженням №212 від 29 березня, уряд схвалив і подав Верховній Раді України, президенту та Рахункової палати звіт про виконання держбюджету-2016 за доходами у сумі 616,28 млрд грн, за видатками – 684,88 млрд грн, за обсягом повернення кредитів – 5,45 млрд грн і за обсягом надання кредитів – 7,12 млрд грн з дефіцитом у сумі 70,26 млрд грн.

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