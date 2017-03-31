Співробітник СБУ загинув, підірвавшись у авто в Маріуполі

Унаслідок вибуху автомобіля в Маріуполі в п'ятницю вранці загинув співробітник Служби безпеки України Олександр Хараберюш, повідомляє прес-служба спецслужби.

"Сьогодні, приблизно о 8:30 ранку, у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, унаслідок чого загинув співробітник СБУ полковник Олександр Хараберюш", - наводить прес-служба СБУ слова глави спецслужби Василя Грицака.

Глава СБУ пообіцяв, що винних буде покарано: "СБУ зробить усе, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко".

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", О. Хараберюш обіймав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ.

За інформацією відділу комунікації поліції Донецької області, вибух стався о 8:35 у Центральному районі Маріуполя на перетині пр. Металургів і вул. Кафайської. На місці працюють керівники обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС, вибухотехніки, експерти-криміналісти. Район оточили працівники патрульної поліції Маріуполя.

Причини вибуху встановлюються, проводиться перевірка.

Водночас начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook повідомив, що одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів "ДНР". У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами, додав він.