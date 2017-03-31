Події

12:09 31.03.2017

Мін’юст вступить у справу за скаргою меджлісу в ЄСПЛ як третя сторона - Петренко

Меджліс кримськотатарського народу самостійно подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації, Міністерство юстиції України вступить у справу як третя сторона, повідомив глава Мін’юсту Павло Петренко.

"Вони подали самостійно, ми вступатимемо в цю справу. Ми вирішили зробити таку конфігурацію, щоб виступити третьою особою на боці меджлісу", - повідомив П. Петренко журналістам у Києві в п’ятницю.

Як повідомлялося, меджліс кримськотатарського народу 29 березня подав скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з тим, що російська влада внесла його до списку екстремістських організацій і заборонила його діяльність.

"У скарзі до ЄСПЛ меджліс зазначив, що внесення його до списку екстремістських організацій і припинення його діяльності порушують ст. 11 (свобода зібрань і об'єднань) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, організацію заборонили, а її членів переслідують через їхню політичну позицію, що є порушенням ст. 18 (межі застосування обмежень щодо прав). Меджліс також поскаржився, що російські суди не визнають його статусу як представницького органу корінного кримського народу, тим самим порушуючи ст. 14 (заборона дискримінації). Члени меджлісу також стверджують, що їх було позбавлено права на справедливий судовий розгляд (ст. 6) і що вони не могли припустити, що їхня діяльність порушуватиме антиекстремістське законодавство (ст. 7 - покарання винятково на підставі закону)", - йдеться в повідомленні правозахисного центру "Меморіал".

Меджліс у ЄСПЛ представляють центр "Меморіал" (юридичний директор Кирило Коротєєв, юристи Марина Агальцова і Тетяна Глушкова), Європейський центр захисту прав людини (EHRAC, Лондон) і Українська Гельсінкська група з прав людини.

ВАЖЛИВЕ

Співробітник СБУ загинув, підірвавшись у авто в Маріуполі

Кабмін затвердив звіт про виконання держбюджету-2016 із дефіцитом 70,3 млрд грн

На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус "Мінськ-Буковель" та автомобіль, загинули 2 людини, 12 у лікарні

Панама відмовила Каськіву у наданні притулку

Гройсман заплатив 1,5 млн грн податків 2016 року - Кабмін

ОСТАННЄ

Жителі Криму почнуть служити в російській армії в усіх регіонах країни - Шойгу

Генпрокуратура України може створити з польськими колегами слідчу групу для розслідування обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку

Кабмін оскаржить рішення суду щодо Yuzgaz і Юзівської площі

Кабмін оприлюднив постанову про продовження дій спецзобов’язань "Нафтогазу" ще на рік

Гройсман готовий незабаром представити пенсійну реформу та розраховує на підтримку Верховної Ради

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Брюки мужские цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА