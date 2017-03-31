Мін’юст вступить у справу за скаргою меджлісу в ЄСПЛ як третя сторона - Петренко

Меджліс кримськотатарського народу самостійно подав позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації, Міністерство юстиції України вступить у справу як третя сторона, повідомив глава Мін’юсту Павло Петренко.

"Вони подали самостійно, ми вступатимемо в цю справу. Ми вирішили зробити таку конфігурацію, щоб виступити третьою особою на боці меджлісу", - повідомив П. Петренко журналістам у Києві в п’ятницю.

Як повідомлялося, меджліс кримськотатарського народу 29 березня подав скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з тим, що російська влада внесла його до списку екстремістських організацій і заборонила його діяльність.

"У скарзі до ЄСПЛ меджліс зазначив, що внесення його до списку екстремістських організацій і припинення його діяльності порушують ст. 11 (свобода зібрань і об'єднань) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, організацію заборонили, а її членів переслідують через їхню політичну позицію, що є порушенням ст. 18 (межі застосування обмежень щодо прав). Меджліс також поскаржився, що російські суди не визнають його статусу як представницького органу корінного кримського народу, тим самим порушуючи ст. 14 (заборона дискримінації). Члени меджлісу також стверджують, що їх було позбавлено права на справедливий судовий розгляд (ст. 6) і що вони не могли припустити, що їхня діяльність порушуватиме антиекстремістське законодавство (ст. 7 - покарання винятково на підставі закону)", - йдеться в повідомленні правозахисного центру "Меморіал".

Меджліс у ЄСПЛ представляють центр "Меморіал" (юридичний директор Кирило Коротєєв, юристи Марина Агальцова і Тетяна Глушкова), Європейський центр захисту прав людини (EHRAC, Лондон) і Українська Гельсінкська група з прав людини.