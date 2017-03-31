Жителі Криму почнуть служити в російській армії в усіх регіонах країни - Шойгу

Кримчани вперше в весняний призов цього року проходитимуть військову службу в усіх регіонах країни, повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу на селекторній нараді.

"Хочу почати з того, що завтра стартує чергова призовна кампанія, яка триватиме до 15 липня. Відповідно до указу президента Росії заплановано призвати 142 тисячі осіб. Серед них - громадяни республіки Крим і Севастополя, які з весни цього року проходитимуть військову службу в усіх куточках нашої країни", - сказав С. Шойгу.

Він наголосив, що призовні комісії мають працювати у тісній взаємодії з органами виконавчої влади суб'єктів РФ.

"Керівникам усіх рівнів потрібно ретельно вивчити особові справи призовників та організувати професійний психологічний відбір", - окреслив завдання глава Міноборони.

Він також доручив передбачити урочисті церемонії відправки молодого поповнення "за участю батьків, ветеранів, представників релігійних конфесій, козацтва та інших громадських організацій, зокрема руху "Юнармія"".