Події

18:29 31.03.2017

Єдиний реєстр відшкодування ПДВ розпочне роботу 1 квітня - Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначає, що автоматичний реєстр відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на сайті Міністерства фінансів має розпочати роботу в повному обсязі з 1 квітня 2017 року.

"1 квітня в повному обсязі починає працювати автоматичний реєстр відшкодування ПДВ", - сказав він на засіданні Нацради реформ у Києві в п'ятницю.

За словами глави держави, це має бути прозора та ефективна система відшкодування ПДВ, коли кожен зможе подивитися реєстр Державної фіскальної служби.

"Ми не просто маємо відкрити цей реєстр, але зробити так, щоб черговість відшкодування ПДВ суб'єктам господарювання була абсолютно прозорою. Раніше подав на відшкодування, раніше й одержав. Кожне втручання в реєстр та електронну програму є кримінальним злочином", - сказав П.Порошенко.

За його словами, на засіданні Нацради реформ необхідно обговорити, чи готова програма, а також не допустити можливих правопорушень у системі відшкодування ПДВ напередодні запуску реєстру.

"Ми всі доклали максимум зусиль, щоб нарешті 1 квітня запустити (реєстр - ІФ), поки що в тестовому режимі, на три місяці, але я думаю, що він має працювати з першого дня ефективно, з другого півріччя - в повному обсязі", - сказав президент.

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