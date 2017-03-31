Події

19:27 31.03.2017

СБУ заборонила в'їзд в Україну російському дизайнеру та блогеру Артемію Лебедєву

Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України російському дизайнеру та блогеру Артемію Лебедєву, який раніше відвідував окупований Росією Крим та Донбас, повідомляє інтернет-видання "Апостроф" із посиланням на відповідь СБУ.

"Службою безпеки України в інтересах забезпечення безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну вказаному Вами в запиті громадянину РФ у зв'язку із вчиненням ним діяльності, спрямованої на завдання шкоди національним інтересам у сфері інформаційної безпеки", - йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання.

Термін, протягом якого А.Лебедєву заборонено відвідувати Україну, в СБУ не зазначили.

За інформацією ЗМІ, в 2016 році А.Лебедєв побував на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Крім того, російський блогер-дизайнер відвідував окупований Крим.

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