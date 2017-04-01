Глава НАПК Корчак заробила в Агентстві 2016г. понад 1,325 млн грн, а в Академії прокуратури – 57 тис. грн

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Наталія Корчак задекларувала зарплату за 2016 рік у цьому агентстві в сумі понад 1,325 млн грн.

Відповідно до декларації Н.Корчак за 2016 рік, вона також отримала зарплату в Національній академії прокуратури України в сумі 57156 грн. Крім того, глава НАПК має готівкові кошти в сумі $12 тис.

У власності Н.Корчак – квартира площею 88,3 кв. м у Києві. Вона також є наполовину власником квартири в Києві (загальна площа 37,58 кв. м). У неї три машиномісця в Києві. Транспортні засоби у власності Н.Корчак або членів її сім'ї не вказані.

У декларації глави НАПК названі члени її сім'ї – чоловік Юрій Тімер-Булатов, сини Ярослав Корчак і Арсеній Тімер-Булатов.