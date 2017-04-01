Кириленко зазначив у декларації зростання доходів у 2016 р. уп’ятеро і недобудований будинок дружини в 900 кв. м

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій задекларував зростання доходів у 5 разів - до 387 тис. 850 грн, 5 земельних ділянок дружини і її недобудований будинок в Іванковичах (Васильківський район Київської області) площею 900 кв. м.

Згідно з е-декларацією, В.Кириленко має у власності третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м і квартиру в Києві площею 154,8 кв. м.

Його дружина Катерина Кириленко задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м, машиномісце в Києві площею 16,6 кв. м, житловий будинок в Іванковичах у Васильківському районі Київської області площею 86,2 кв. м та земельні ділянки там же площею 1,5 тис., 1,81 тис., 2,71 тис., 1 тис. 423 і 441 кв. м.

Дочка віце-прем'єра Софія Кириленко також задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м.

К.Кириленко задекларувала недобудований житловий будинок в Іванковичах площею 900 кв. м.

В.Кириленко також має автомобіль Skoda Superb (2013 року випуску), а його дружина користується правом на водіння автомобіля Toyota RAV4 (2007 року випуску).

У декларації також зазначено авторські права дружини віце-прем'єра на 2 підручника, докторську дисертацію та монографію.

У 2016 році В.Кириленко отримав 387 тис. 850 грн заробітної плати, яка і склала весь його дохід, що більше ніж уп’ятеро перевищує дохід за 2015 рік (74 тис. 398 грн).

Його дружина отримала в 2016 році 168 184 тис. грн зарплати від Київського національного університету культури і мистецтв.

Віце-прем'єр зазначив у декларації $1,2 тис. готівкових коштів, а його дружина - $20,25 тис. і EUR4,6 тис.

Крім того, віце-прем'єр має на картковому рахунку в "Універсал банку" 8 738 тис. грн.

В.Кириленко заплатив банку "Аркада" 26 981 тис. грн у рахунок основної суми та 966 грн у рахунок процентів за позикою (кредитом), "Креді Агріколь банку" - 43 тис. 108 грн у рахунок основної суми і 40 615 грн у рахунок процентів за позикою (кредитом). Також він заплатив страховій компанії "Універсальна" 20 436 грн за зобов'язаннями за договором страхування, а його дружина отримала кредит в "Універсал банку" в сумі 11 тис. 992 грн.