Події

16:18 01.04.2017

Світові валютні резерви у IV кварталі 2016 р. зменшилися на $266 млрд

Світові резерви іноземних валют за четвертий квартал 2016 року скоротилися на $266 млрд, з $11,059 трлн до $10,793 трлн, йдеться в щоквартальному зведеному звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ) про структуру світових валютних резервів (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, COFER).

Зазначається, що цей квартальний звіт - перший, в якому окремий рядок виділено під резерви в китайській валюті. Юань став восьмою валютою, яка рахується окремо, поряд з доларом США, євро, японською єною, британським фунтом стерлінгів, австралійським доларом, канадським доларом, а також швейцарським франком.

З кінця вересня по кінець грудня 2016 року обсяг розміщених резервів (allocated reserves) зріс на $100 млрд, з $7,8 трлн до $7,9 трлн. Обсяг розміщених резервів (unallocated reserves) впав на $366 млрд, до $2,89 трлн.

Запаси в доларах США збільшилися на $113 млрд, до $5,05 трлн, на євро - зменшилися на $19 млрд, до $1,56 трлн, в ієнах - зменшилися на $14 млрд, до $333 млрд. Запаси в юанях становлять $84,5 млрд.

МВФ збирає дані про валютні резерви на добровільній і таємній основі від 146 членів фонду.

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