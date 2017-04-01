ДТЕК підписав контракт із молдовським Energocom на постачання української електроенергії з 1 квітня

"ДТЕК Трейдінг" (Україна) та Energocom (Молдова) підписали контракт на постачання української електроенергії на період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства економіки Молдови, паралельно завершився тендер на поставку електроенергії на внутрішній ринок, який виграв Energocom із ціновою пропозицією $50,2 за 1 МВт-год.

Також розташована в Придністров'ї Молдавська ГРЕС, що брала участь у тендері і належить російській "Інтер РАО", спочатку запропонувала електроенергію за $58,5 за 1 МВт-год, пізніше знизивши ціну до $54,4 за 1 МВт-год.

За оцінкою міністерства різниця між остаточними цінами, запропонованими учасниками, дає змогу заощадити близько 300 млн леїв.

Як повідомлялося, на початку січня глава Міненерговугілля Ігор Насалик зазначав, що в лютому завершаться планові ремонти енергоблоків АЕС і з'явиться значний профіцит атомної енергії. У зв'язку з цим міністерство готує документальну базу для можливості збільшення експорту електроенергії.

Прогнозний баланс ОЕС України на квітень 2017 року передбачає експорт електроенергії в Молдову 90 млн кВт-год, до країн Східної Європи – 400 млн кВт-год.

Реальність поновлення постачання е/е в країни СНД за поточних цін на внутрішньому ринку країни стала можливою після ухвалення 20 березня Радою ОРЕ рішення про продаж на експорт (але не через виділений енергоострів - ІФ) виробленої на українських АЕС е/е, не затребуваної в ОЕС України.

В експортну ціну закладено вартість атомної електроенергії згідно з чинним тарифом, витрати НЕК "Укренерго" на диспетчерське управління та використання мереж, дотаційні сертифікати.

Експорт електроенергії буде здійснюватися за графіком із розбивкою на базову і змінну потужність на щомісячній основі. Базова потужність графіка покриватиметься виходячи з прогнозного мінімального навантаження блоків АЕС, не затребуваного для ОЕС України, і буде визначатися НЕК "Укренерго" на підставі наданих "Енергоатомом" на щомісячній основі даних про резервну потужність енергоблоків АЕС.

Змінна частина графіка експорту електроенергії буде покриватися іншою генерацією за ціною, яка формується діючими правилами ОРЕ.

У пояснювальній записці до рішення пояснюють, що такий крок дасть змогу оптимізувати обсяги експорту за рахунок збільшення виробництва на АЕС, яке не затребуване в ОЕС України, а також зменшить простої у вимушеному резерві або вимушеному розвантаженні енергоблоків АЕС.

Україна в січні-лютому 2017 року збільшила експорт електроенергії на 37,2% (на 263,9 млн кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 972,5 млн кВт-год.

За даними Державної фіскальної служби (ДФС), Україна в січні-лютому 2017 року експортувала електроенергію на $48,765 млн, зокрема у лютому – на $27,189 млн.

Україна у 2011 році експортувала 6,4 млрд кВт-год електроенергії на $399,963 млн, у 2012 – 9,7 млрд кВт-год на $574,819 млн, у 2013 – 9,9 млрд кВт-год на $580,195 млн, у 2014 – 8,1 млрд кВт-год на $487,185 млн, у 2015 – 3,6 млрд кВт-год на $150,056 млн, у 2016 – 4 млрд кВт-год на $152,063 млн.