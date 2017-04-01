Кубів зазначив в е-декларації 9 земділянок, $231 тис., EUR27 тис. і 490 тис. грн готівкою

Перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій задекларував 9 земельних ділянок, $231 тис., EUR27 тис. і 490 тис. грн готівкових коштів.

В електронній декларації С.Кубів зазначив, що володіє земельними ділянками в Східниці, в Бориславі Львівської області площею: 681 кв. м, має дві ділянки по 900 кв. м, 600 кв. м, дві по 800 кв. м, 753 кв. м, а також земельну ділянку в Києві площею 594 кв. м і ділянку у Пустомитах Львівської області площею 1,1 тис. кв. м, приміщення квартири у Львові, у якої розміщений заклад громадського харчування, площею 85,1 кв. м, квартиру у Львові переобладнану в офіс площею 74,6 кв. м і житловий будинок в Східниці площею 174 кв. м.

Дружина першого віце-прем'єра Світлана Кубів володіє квартирою у Львові, яка переобладнана в офіс площею 103,1 кв.м, житловими квартирами у Львові площею 64,7 кв. м і 20,1 кв. м, майстернею також у Львові площею 42,4 кв. м.

Дочка віце-прем'єра Уляна Кубів-Маркевич володіє чотирма квартирами у Львові площею: 20,4 кв. м, 24,2 кв. м, 223,3 кв. м і 64,8 кв. м.

С.Кубів задекларував як об'єкти незавершеного будівництва: земельну ділянку в Східниці площею 900 кв. м і в Зимній Воді Пустомитівського району площею 1 тис. кв. м, садовий (дачний) будинок у Києві площею 276,8 кв. м, а його дружина – квартиру у Львові площею 235,6 кв. м і гараж у Львові площею 26,6 кв. м.

Віце-прем'єр задекларував годинник Omega та ікону 1838 року.

Він також має автомобіль Toyota Corolla 1.6 l 2006 року випуску, дружина С.Кубіва - автомобіль Audi Q5 2012 року випуску.

С.Кубів задекларував 40 казначейських зобов'язань військової серії на суму 40 тис. грн.

Міністр економіки також задекларував заробітну плату за 2016 рік від Верховної Ради в сумі 30 тис. 260 грн і від Кабінету Міністрів – 299 тис. 231 грн, дохід від здачі майна в оренду на загальну суму 309 тис. 937 грн, відсотки від банку ПАТ АКБ "Львів" - 816 грн, компенсацію вартості найму готельного номера – 48,3 тис. грн і компенсацію витрат на виконання повноважень депутата – 21 тис. 178 грн. Його дружина задекларувала 1 289 тис. грн відсотків від того ж банку, відсотки від ПриватБанку - 82 тис. 758 грн, дохід від здачі майна в оренду – 319 тис. 793 грн.

Його дочка задекларувала дохід від здачі майна в оренду в сумі 30 тис. грн.

С.Кубів має 208 тис. 042 грн на депозиті в банку ПАТ АКБ "Львів", а також $231 тис., EUR27 тис. і 490 тис. грн готівкових коштів.

Його дружина має в банку "Львів" 23 891 тис. грн, 2 грн та $25 тис. 005 на рахунку в Приватбанку, а дочка – 56 тис. 011 грн у банку "Львів".

В е-декларації віце-прем'єр вказав зобов'язання за договорами про страхування на суму 915 грн, а його дружина – 1,3 тис. грн.

Крім того, С.Кубів задекларував, що є керівником громадського об'єднання "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса".