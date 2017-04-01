Події

17:06 01.04.2017

Рева в е-декларації зазначив 486 тис. грн зарплати і збільшення готівки у 2016 р. до 368 тис. грн.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій задекларував 486 тис. грн заробітної плати та 368 тис. грн готівкових коштів, що на 232 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

Згідно з е-декларацією, міністр, його дружина Лариса Рева і мати Раїса Рева мають по чверті квартири у Вінниці загальною площею 64 кв. м, його мати - земельну ділянку в с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області площею 571 кв. м і недобудований садовий (дачний) будинок у цьому самому населеному пункті площею 31 кв. м.

Міністр орендує квартиру в Києві площею 62 кв. м у Тетяни Волчкової, на що в 2016 році витратив 40 тис. грн.

А.Рева задекларував 485 тис. 930 грн заробітної плати, з якої 341 тис. 303 грн було отримано на посаді міністра, його дружина – 80 тис. 069 грн зарплати, а мати – 18 688 тис. грн пенсії.

Глава Мінсоцполітики задекларував депозит в банку "Хрещатик" у розмірі 3 тис. 964 грн та готівкові кошти в розмірі 368 тис. грн (в 2015 році - 136 тис. грн), а дружина – депозит у ПриватБанку в розмірі 1 тис. 532 грн.

Міністр зазначив, що є керівником в громадському об'єднанні "Асоціація сприяння самоорганізації населення".

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