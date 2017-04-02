Загиблий у Маріуполі полковник СБУ Хараберюш був найкращим контррозвідником в Україні - Грицак

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що основною версією загибелі співробітника СБУ, полковника Олександра Хараберюша в Маріуполі Донецької області є терористичний акт, пов'язаний з професійною діяльністю загиблого.

"Основна версія, яку наразі опрацьовує СБУ – це теракт, і це пов'язано з його професійною діяльністю. Ми чітко розуміємо, що прийшли за ним. Він був найкращим контррозвідником в Україні", - сказав В.Грицак у неділю журналістам у Маріуполі після церемонії прощання з О.Хараберюшем, що загинув унаслідок вибуху автомобіля в п'ятницю.

За словами глави СБУ, коли про подію доповіли президенту Петра Порошенка, той прийняв однозначне рішення нагородити загиблого орденом "За мужність". "Для нас є справою честі знайти тих, хто це зробив (підірвав автомобіль – ІФ). Ми зробимо все можливе", - додав В.Грицак.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після церемонії прощання глава СБУ вручив орден батькові загиблого.

Як повідомлялося, вибух автомобіля, в якому перебував О.Хараберюш, стався о 8.35 31 березня в Центральному районі Маріуполя на перетині просп. Металургів та вул. Кафайської. Сам О.Хараберюш, який обіймав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці.

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів т. зв. ДНР. У Маріуполі і у всій Донецькій області було посилене несення служби поліцейськими підрозділами.