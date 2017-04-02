На початку тижня в Україні буде тепло, лише місцями очікуються грози

У понеділок, 3 квітня, погоду України визначатиме поле підвищеного тиску, що сформувалося в теплому повітрі, лише ввечері на західні і північні області переміститься холодний атмосферний фронт із заходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Цього дня у більшості регіонів України - без опадів, лише ввечері у західних і північних областях місцями пройде невеликий дощ, можливі грози.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних та більшості західних областей 4-9°, вдень у південних, східних і Дніпропетровській області 15-20°, на решті територій 18-23°.

У Києві - без опадів, лише ввечері місцями невеликий дощ, можлива гроза; температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень у день 3 квітня найвища температура була зафіксована на позначці 25 градусів тепла в 1990 році, а найнижча - вночі на позначці 10,4 градусів морозу в 1931 році.

У вівторок, 4 квітня, у західних, північних і центральних областях України місцями очікуються невеликі грозові дощі, на решті територій - без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 4-10° тепла; вдень 14-19°, у південній половині країни (крім узбережжя морів) 20-25°.

У Києві 4 квітня очікуються невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.