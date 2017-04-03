Біля будівлі Ради триває нечисленний пікет противників проекту нового Трудового кодексу

Представники "Демократичних профспілок України" та громадських організацій закликають Верховну Раду провести парламентські слухання, на яких обговорити проект нового Трудового кодексу України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", з такою вимогою у понеділок вранці вийшли представники цих організацій на нечисленний пікет перед будівлею Верховної Ради, в якій буде проведено погоджувальну раду керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

"Новий Трудовий кодекс, який був підготовлений без узгодження з профспілками, перетворює всіх працівників України на кріпаків", - сказав на акції представник "Демократичних профспілок України" Дмитро Філіпчук.

За його словами, пікет біля Верховної Ради в понеділок – це попереджувальний захід: "Основний акцент буде зроблено 11 травня".

За словами Д. Філіпчука новий Трудовий кодекс, який планує ухвалити Верховна Рада, збільшує робочий час до 12 годин на день, дозволяє звільняти одиноких матерів на таких же підставах, як і звичайних працівників.

За його словами, роботодавець в односторонньому порядку може приймати будь-який нормативний акт, який має виконувати працівник.

Учасники пікету скандують: "Ні" новому Трудовому кодексу".

Як зазначається у розданому журналістам прес-релізі, Комітет з питань зайнятості, соціальної політики та пенсійного забезпечення Верховної Ради у підготовці нового Трудового кодексу не врахував зауважень незалежних профспілок.

На думку учасників пікету, в редакції нового Трудового кодексу суперечить Конституції України та міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері трудових стандартів.