Україна розраховує на імпорт з США 2,5-3 млн тонн антрациту - Насалик

Україна розраховує на імпорт з США вугілля антрацитної групи в обсязі 2,5-3 млн тонн, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Зараз ми отримали інформацію, що з Америки можемо поставити близько 2,5-3 млн тонн вугілля. Я як міністр саме відправив до Держдепа листа про допомогу з антрацитної групою", - сказав він журналістам у Києві в понеділок.

За його словами, енергогенерувальні компанії вже почали контрактування антрациту з ПАР та інших країн. За балансом Україні до кінця 2017 року необхідно імпортувати 4,7 млн тонн енергетичного вугілля.

На початку лютого В. Насалик зазначав, що приватні компанії проводять переговори про поставку вугілля антрацитної групи з США в обсязі 1 млн тонн.

Як повідомлялося, голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає, що постачання антрациту на електростанції України мають розпочатися не пізніше травня для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, інакше можливі обмеження споживачів.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує до 1 травня 2017 року наявність запасу вугілля антрацитної групи (АШ+Т) в обсязі 182,6 тис. тонн, що в 2,7 рази менше, ніж на 29 березня (494,1 тис. тонн).

Згідно з оприлюдненою на сайті Міненерговугілля структурою палива ТЕС на квітень, запас вугілля газової групи (Г+Д) на 1 травня прогнозується в обсязі 1 млн 320,6 тис. тонн, що на 0,2% більше, ніж на 29 березня (1 млн 318,1 тис. тонн).

Загалом зниження запасів вугілля всіх марок на ТЕС України за місяць з лишком очікується на 17,1% (на 309 тис. тонн) – до 1 млн 503,2 тис. тонн.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що компанія вже законтрактувала одне судно з вугілля антрацитної групи з ПАР, його поставка очікується на початку травня. Загалом ДТЕК у II-IV кварталах 2017 року планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля.

Про контрактування 225 тис. тонн вугілля антрацитної групи з ПАР за ціною близько $97/тонна (з урахуванням доставки і перевантаження) заявили представники "ТехНова" (контролює Дарницьку, Чернігівську, Черкаську та Сумську ТЕЦ). Очікуване прибуття перших суден – наприкінці травня. Тривають переговори про купівлю ще 450 тис. тонн.

"Центренерго" в період з травня 2017-го до травня 2018 року планує імпортувати через морські порти 2,5 млн тонн вугілля. Детальні строки прибуття перших суден наразі не заявлені.

ТЕС і ТЕЦ України у 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) порівняно з 2015 роком – до 31 млн 338,6 тис. тонн. Зокрема споживання марок АШ+Т становило 12 млн 824,1 тис. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тис. тонн.

Споживання мазуту ТЕС і ТЕЦ в 2016 році становило 640,48 тис. тонн, газу – 3 млрд 985,5 млн куб. м.

Остання редакція прогнозного балансу електроенергії на 2017 рік передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26 млн 541,6 тис. тонн вугілля. Зокрема його імпорт у поточному році очікується в обсязі 5,6 млн тонн, зокрема у II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.