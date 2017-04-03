Події

13:42 03.04.2017

Після запуску електронного реєстру відшкодування ПДВ на черзі е-митниця – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що наступним кроком Кабінету Міністрів України після запуску єдиного публічного відкритого реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) буде електронна митниця.

"Наступний крок уряду після введення реєстру ПДВ - відпрацювання моделі електронної митниці", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук з посиланням на слова В. Гройсмана на зустрічі з президентом Петром Порошенком та представниками бізнесу в понеділок у Києві.

"З 1 квітня починається реалізація двох важливих проектів. Один з них - те, що ми обіцяли в рамках оновлення бюджетного процесу - введення єдиного публічного та відкритого реєстру відшкодування податку на додану вартість, який хронічно для України, і на підприємствах можуть це підтвердити, був досить корупційним, тіньовим", - цитує прес-служба уряду словами прем'єра на засіданні Кабміну в понеділок.

За його словами, система запрацювала в інтересах економіки держави, в інтересах українського бізнесу.

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