Події

14:13 03.04.2017

Закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року здійснюватимуть за оновленою номенклатурою - Супрун

Міністерство охорони здоров'я України планує здійснювати закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року щодо оновленої номенклатури.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції в Києві в понеділок.

За її словами, закупівлі, що здійснюються за кошти держбюджету 2016 року, проводяться за старою номенклатурою.

"На жаль, сьогодні ми закуповуємо (ліки - ІФ) за старим номенклатурами", - сказала вона.

За словами У. Супрун, при закупівлі 2017 року почне працювати нова процедура визначення номенклатури.

"Нам було дуже складно знайти експертів, які не матимуть конфлікту інтересів. Зараз ми змінили процес, щоб запустити його з 2017 року", - сказала вона.

Як повідомлялося, кілька експертів висловлювали подив щодо номенклатури закупівель за кошти держбюджету. Зокрема, за програмою онкології закуповувалися супутні препарати, тоді як препарати для хіміотерапії не закуповувалися

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинги Києва на рівні "B-" із прогнозом "стабільний"

Нацбанк спростовує інформацію про написання главою НБУ заяви про відставку

Гройсман обіцяє з 1 жовтня якісне підвищення пенсій за умови пенсійної реформи

Правоохоронці виявили розкрадання майже 30 млн грн в аеропорту "Бориспіль"

Українські прикордонники заборонили на три роки в'їзд до країни російській гумористці Олені Воробей

ОСТАННЄ

Вибух в пітерському метро: за словами джерела, вибухів було два: на станціях "Сінна площа" і "Технологічний інститут"

Представники ООН передали Україні ліки для онкохворих дітей на 60 млн грн

Вибух стався в метро Санкт-Петербурга

"Київенерго" у вихідні відключило від опалення майже всі житлові будинки столиці

НКРЕКП запропонує Кабміну компенсувати зростання плати за розподіл газу для споживачів за рахунок ціни газу PSO

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog814.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА