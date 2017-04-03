Закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року здійснюватимуть за оновленою номенклатурою - Супрун

Міністерство охорони здоров'я України планує здійснювати закупівлі ліків за кошти держбюджету 2017 року щодо оновленої номенклатури.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції в Києві в понеділок.

За її словами, закупівлі, що здійснюються за кошти держбюджету 2016 року, проводяться за старою номенклатурою.

"На жаль, сьогодні ми закуповуємо (ліки - ІФ) за старим номенклатурами", - сказала вона.

За словами У. Супрун, при закупівлі 2017 року почне працювати нова процедура визначення номенклатури.

"Нам було дуже складно знайти експертів, які не матимуть конфлікту інтересів. Зараз ми змінили процес, щоб запустити його з 2017 року", - сказала вона.

Як повідомлялося, кілька експертів висловлювали подив щодо номенклатури закупівель за кошти держбюджету. Зокрема, за програмою онкології закуповувалися супутні препарати, тоді як препарати для хіміотерапії не закуповувалися