Події

14:28 03.04.2017

Ляшко вимагає звіту від голови НКРЕКП у Раді про структуру тарифів за газ

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді загрожує блокувати трибуну, якщо у вівторок не викличуть до парламенту для звіту голови Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка зі звітом.

"Радикальна партія вимагає завтра першим питанням розглянути, викликати для звіту до парламенту відповідно до нового закону про НКРЕКП, голову НКРЕКП - він має до 1 квітня відзвітувати. Завтра Вовка першими питанням зі звітом до парламенту, що б пояснив, з чого рахують тарифи", - заявив керівник фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок у Києві.

Він розкритикував запровадження абонентської плати за розподіл газу.

"Якщо нам сьогодні не повідомлять, що завтра Вовк буде в парламенті звітувати перед українцями, ми завтра блокуємо парламентську трибуну", - заявив лідер Радикальної партії. О. Ляшко також закликав колег із парламенту з фракцій "Самопоміч" і "Батьківщина" долучитися до блокування.

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