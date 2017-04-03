НКРЕКП запропонує Кабміну компенсувати зростання плати за розподіл газу для споживачів за рахунок ціни газу PSO

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) запропонує Кабінету Міністрів України компенсувати зростання плати за розподіл газу для споживачів за рахунок зменшення ціни газу як товару, реалізованого "Нафтогазом" для потреб населення в рамках спеціальних зобов'язань (PSO), написав глава НКРЕКП Дмитро Вовк на своїй Facebook-сторінці.

"Вже два роки Кабмін регулює кінцеву ціну на природний газ для потреб населення та виробництва теплової енергії для потреб населення шляхами визначення спеціальних обов'язків... НКРЕКП звернеться до Кабміну з пропозицією забезпечити непідвищення загального рахунку (кінцевої ціни) для населення", - зазначив він.

Голова НКРЕКП наголосив, що з переходом на абонплату за розподіл газу для 54% абонентів загальна платіжка, навпаки, зменшиться.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня прийняла рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу.

За оцінками заступника начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексія Хабатюка, введення розрахованих НКРЕКП ставок абонентної плати за розподіл газу призводить до подорожчання відповідних послуг у 1,5-20 разів. Передусім збільшення стосуватиметься споживачів, які використовують газ лише для приготування їжі.

У свою чергу, на думку заступника голови фракції БПП Ірини Луценко, у результаті реалізації рішення НКРЕКП, плата за розподіл газу збільшитися лише для 4% абонентів в межах 50 грн і цю суму буде компенсовано за рахунок зменшення інших тарифів на комунальні послуги для споживачів.