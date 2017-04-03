Події

15:40 03.04.2017

На станціях "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Петербурзі почалася евакуація

У вагоні петербурзького метрополітену стався вибух невстановленого предмета, повідомила прес-служба підземки.

"Станції" Технологічний інститут "і" Сінна площа "закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Імовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні.

Як передав кореспондент "Інтерфаксу", по гучному зв'язку в метрополітені повідомляють, що станції метро "Сінна площа", "Технологічний інститут-1" і "Площа повстання" закриті.

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