У вагоні петербурзького метро стався вибух невстановленого предмета

У вагоні петербурзького метрополітену стався вибух невстановленого предмета, повідомила прес-служба підземки.

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" зачинені на вхід та вихід. Потяги прямують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Ймовірно у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні.

Як передав кореспондент "Інтерфаксу", через гучний зв'язок у метрополітені повідомляють, що станції метро "Сінна площа", "Технологічний інститут-1" та "Площа повстання" зачинені.