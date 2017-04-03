Події

15:42 03.04.2017

У вагоні петербурзького метро стався вибух невстановленого предмета

У вагоні петербурзького метрополітену стався вибух невстановленого предмета, повідомила прес-служба підземки.

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" зачинені на вхід та вихід. Потяги прямують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Ймовірно у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні.

Як передав кореспондент "Інтерфаксу", через гучний зв'язок у метрополітені повідомляють, що станції метро "Сінна площа", "Технологічний інститут-1" та "Площа повстання" зачинені.

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