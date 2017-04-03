МОЗ України розробило національний план заходів щодо неінфекційних захворювань

Міністерство охорони здоров'я України розробило та винесло на громадське обговорення Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Відповідний документ винесено на громадське обговорення та оприлюднено на сайті відомства.

План розроблено за участю експертів бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні з метою впровадження Концепції розвитку системи громадського здоров'я та зниження соціально-економічного тягаря чотирьох найбільш поширених неінфекційних захворювань - серцево-судинних, респіраторних захворювань, а також раку та діабету, які щороку зумовлюють в Україні 86% летальних випадків.

План передбачає формування ефективної межсекторальної координації дій з його виконання, інформаційної політики з профілактики неінфекційних захворювань, наукової та освітньої складової пропаганди здорового способу життя та вдосконалення профільного законодавства.

Крім того, документ визначає основні фактори ризику неінфекційних захворювань: вживання алкоголю, куріння, нездорове харчування, низька фізична активність, несприятливі чинники навколишнього середовища. Серед визначених відомством шляхів зниження цих чинників – удосконалення законодавчої бази щодо куріння та вживання алкогольних напоїв, постійне сприяння підвищенню податків на алкоголь та алкогольні напої, удосконалення законодавства щодо обмеження реклами харчових продуктів із надмірним вмістом солі, цукру, насичених жирів, розроблення та затвердження стандартів харчових продуктів і напоїв, які можуть поширюватися в навчальних закладах, а також сприяння зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Окрім цього, документ передбачає низку заходів щодо вдосконалення профілактики, раннього виявлення та лікування неінфекційних захворювань.