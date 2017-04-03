Зв'язок між Tedis Ukraine та громадянами РФ не встановлено - АМКУ

Під час розслідування стосовно компанії Tedis Ukraine не встановлено відносин контролю з російськими громадянами, повідомила заступник голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ніна Сидоренко на прес-конференції в понеділок

За словами представника АМКУ, відносини контролю з громадянами РФ не підтверджуються документами, наданими Tedis Ukraine.

"Власниками Tedis Ukraine є кіпрські компанії, компанії з ЄС. Кінцевими бенефіціарами є громадяни Європейського Союзу та пан Борис Кауфман", - сказала вона.

Н.Сидоренко додала, що АМКУ звернувся із запитами щодо кінцевих бенефіціарів до Служби безпеки України, Генпрокуратури, Державної фіскальної служби, Нацполіції, Служби зовнішньої розвідки, а також до народних депутатів із проханням підтвердити наявність громадян РФ серед власників компанії.

Як повідомлялося з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова, у рамках розслідування справи "монополіста тютюнового ринку України" було проведено понад 100 обшуків.

"У монополіста тютюнового ринку України, а також на підприємствах "іже з ними" проводиться понад 100 обшуків... Київ, Одеса, Дніпро... Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків... це лише кілька епізодів "послужного списку" трудової діяльності компанії. 2,5 мільярда гривень! вивели у воюючу з нами країну", - написав він на сторінці в Facebook у п'ятницю.

За його словами, "бізнес-коріння" ведуть до Росії.

За даними генпрокурора Юрія Луценка, під впливом російського громадянина Ігоря Кесаєва, стосовно якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначені особи, які всі свої рішення узгоджували з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями "ДНР"/"ЛНР".

"Незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн", - повідомив Ю.Луценко, додавши, що для утримання монопольного становища фірма отримувала також сприяння з боку окремих державних органів.

Пізніше державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді повідомила, що прокуратура вранці 31 березня здійснила обшуки в АМКУ, на підставі постанови Печерського райсуду Києва щодо компанії "Тедіс Україна".

Tedis Ukraine пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції в Україні з 40-50 оптовими торговцями і 80 тис. роздрібними торговцями.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".