Рада директорів МВФ виділяє Україні $1 млрд - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в сумі $1 млрд.

"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ", - написав П.Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок

Як повідомлялося, питання третього огляду програми EFF для України МВФ виключив із порядку денного засідання виконавчої ради фонду, запланованого на 20 березня.

Пізніше Мінфін України пояснив, що перенесення термінів проведення засідання обумовлене необхідністю уточнити розрахунки економічних наслідків заходів, застосованих країною у відповідь на залізничну блокаду на Донбасі, націоналізацію українських підприємств на підконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку з визнанням РФ так званих паспортів, виданих на цих територіях.

Мінфін і Нацбанк України направили до МВФ скориговані макроекономічні прогнози.

Міністр фінансів Олександр Данилюк 30 березня повідомив, що Рада директорів МВФ розгляне питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України 3 квітня 2017 року.

Київ також запросив у МВФ зміни графіка подальших переглядів програми розширеного фінансування EFF і, відповідно, надходження наступних траншів.

МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну та фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза у зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня.