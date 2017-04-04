Події

10:22 04.04.2017

Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням щодо перегляду рішення про введення абонплати за газ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із проханням переглянути рішення про введення абонентської плати за постачання газу.

У повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів зазначено, що прем'єр підписав і направив це звернення керівництву НКРЕКП.

"Прошу переглянути рішення НКРЕКП з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу поінформувати Кабінет Міністрів", - йдеться у зверненні глави уряду.

У повідомленні зазначено, що у своєму зверненні В.Гройсман нагадав, що згідно з аналізом, проведеним фахівцями, рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів від 1,3 до 3 разів, що є неприпустимим, оскільки стосуватиметься кількох мільйонів домогосподарств.

"Уряд виходить з того, що будь-які рішення, спрямовані на впорядкування оплати послуг з постачання газу відповідно до законодавства, не повинні призводити до збільшення щомісячних платежів абонентів", - йдеться у зверненні прем'єра.

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