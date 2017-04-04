Події

12:10 04.04.2017

Пожежники ліквідували займання на звалищі у Львівській області - ДСНС

Пожежу на звалищі в селі Терновиця Яворівського району Львівської області ліквідовано у вівторок уранці, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як поінформувала прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу в с. Терновиця надійшло до служби порятунку 3 квітня об 11:35.

"Пожежа виникла на місцевому звалищі на площі 0,1 га окремими осередками. Протягом дня 3 квітня пожежу ліквідовано на площі 0,04 га (залишається 0,06 га). О 20:00 3 квітня пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.

З настанням темного часу доби понеділка роботи було припинено й відновлено о 8:00 у вівторок, 4 квітня.

"О 10:07 пожежу ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

До проведення робіт від ДСНС були залучені вісім одиниць спецтехніки та 42 рятувальники.

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок вибуху в метро Петербурга загинули 14 людей - МОЗ РФ

НКРЕКП призупинила дію рішення про абонплату за газ для його доопрацювання

Авдіївка сьомий день залишається без централізованого електропостачання - ДСНС

Порошенко: Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено

Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням щодо перегляду рішення про введення абонплати за газ

ОСТАННЄ

МОЗ затвердило реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Ремонтні бригади відновлюють газопостачання Балаклії - ДСНС

Рада директорів МВФ затвердила виділення Україні траншу в $1 млрд, фонд продовжує наполягати на розвитку ринку землі та підвищенні пенсійного віку

Рада директорів МВФ виділяє Україні $1 млрд - Порошенко

За минулу добу двоє українських військових загинуло, п'ять дістали поранень у зоні АТО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА