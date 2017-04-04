Пожежники ліквідували займання на звалищі у Львівській області - ДСНС

Пожежу на звалищі в селі Терновиця Яворівського району Львівської області ліквідовано у вівторок уранці, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як поінформувала прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу в с. Терновиця надійшло до служби порятунку 3 квітня об 11:35.

"Пожежа виникла на місцевому звалищі на площі 0,1 га окремими осередками. Протягом дня 3 квітня пожежу ліквідовано на площі 0,04 га (залишається 0,06 га). О 20:00 3 квітня пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.

З настанням темного часу доби понеділка роботи було припинено й відновлено о 8:00 у вівторок, 4 квітня.

"О 10:07 пожежу ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

До проведення робіт від ДСНС були залучені вісім одиниць спецтехніки та 42 рятувальники.