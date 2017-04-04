Події

13:09 04.04.2017

Гройсман за призначення Супрун міністром охорони здоров'я

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за призначення виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я.

"Я хотів би, щоб ми завершили консультації і я отримав підтримку українського парламенту для призначення виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я міністром охорони здоров'я", - сказав прем'єр журналістам після конференції "Професійна освіта та підготовка робітничих кадрів: сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України" в Києві у вівторок.

За словами В.Гройсмана, консультації з цього питання ще тривають.

Як повідомлялося, 27 липня 2016 року Кабінет Міністрів призначив У.Супрун виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я.

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