Події

13:14 04.04.2017

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на 2017 рік у 2%

Світовий банк зберіг помірний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році у розмірі 2%, повідомила директор банку в Україні, Білорусі та Молдові Сату Кахконен на брифінгу в Києві у вівторок.

"У разі прискорення реформ у наступні два роки зростання становитиме по 4%", - зазначила вона.

Нацбанк України прогнозував зростання економіки поточного року на 2,8%, проте з огляду на торговельну блокаду ОРДЛО погіршив свою оцінку до 1,9%.

Уряд до держбюджету-2017 заклав прогноз зростання ВВП на 3%, проте також переглянув його у бік пониження через блокаду ОРДЛО.

Торік ВВП України збільшився на 2,3% після падіння в 2015 році на 9,8% та в 2014 році - на 6,6%.

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