Порошенко про заборону співачці з РФ приїхати в Україну для участі в "Євробаченні": Закон єдиний для всіх, вона порушила правила в'їзду до Криму

Президент України Петро Порошенко вважає адекватною реакцію української сторони заборонити в'їзд до країни російській співачці Юлії Самойловій, яку РФ вирішила відправити на пісенний конкурс "Євробачення" до Києва, оскільки та порушила правила в'їзду до окупованого Криму.

"Відвідування Криму Україна допускає лише через адміністративну межу Херсонської області, інший спосіб є порушенням законодавства України, який спричиняє санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні, і вимоги є єдиними для всіх", - заявив П.Порошенко на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Латвії Раймондсом Вейонісом в Ризі у вівторок.

За словами глави Української держави, російська сторона знає про такі правила і свідомо ухвалила рішення, розраховуючи на провокацію.

"Українська влада не пішла на цю провокацію: вона діє послідовно стосовно всіх, хто порушує українське законодавство. І тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону", - сказав П.Порошенко.

За словами президента, було запропоновано кілька варіантів вирішення цього питання, починаючи від організації трансляції та участі російської учасниці в конкурсі з допомогою відеотрансляції, закінчуючи її заміною.

"Як відомо, Росії не була потрібна участь в Євробаченні, їй потрібна була провокація. Я радий тому, що завдяки ефективним діям української влади цієї провокації вдалося уникнути", - підсумував президент.

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю.Самойлову з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідній колясці і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на три роки на в'їзд до країни Ю.Самойловій як особі, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, - "на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

У Європейській мовленнєвій спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб усі конкурсанти змогли взяти участь у конкурсі.

23 березня EBU запропонував Ю.Самойловій взяти участь у конкурсі "Євробачення" за допомогою відеомосту. Але "Первый канал" відхилив пропозицію EBU про дистанційну участь Ю.Самойлової, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки відповідно до регламенту.

Пізніше видання Oikotimes повідомило про лист генерального директора EBU Інгрід Дельтенре (Ingrid Deltenre). Вона нібито заявила, що якщо ситуація з участю представниці від Росії Ю.Самойлової в конкурсі "Євробачення-2017" не буде вирішена, то це поставить під загрозу подальшу участь України в конкурсі. У її листі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, текст якого опублікувало видання Oikotimes (лист датований 23 березня, а опублікована копія - 27 березня), звучить заклик втрутитися в ситуацію із забороною Ю.Самойловій на в'їзд в Україну та зробити можливим її приїзд до Києва в травні.