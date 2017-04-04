Події

14:59 04.04.2017

"Укрзалізниця" має намір обладнати 250 туалетів у пасажирських потягах на 270 млн грн

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на облаштування туалетів у пасажирських потягах у кількості 250 одиниць.

Згідно з умовами тендера, оприлюдненими в системі ProZorro, планується придбати неробочі, робочі частини туалету, екологічні системи туалету та монтажні деталі.

Очікувана вартість закупівлі становить 269,85 млн грн. Кінцевий термін подання документів - 4 травня, аукціон відбудеться 9 червня.

Як раніше повідомляв директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ Ігор Романків, "Укрзалізниця" працює над створенням стандартів пасажирського сервісу.

"Будь-який бізнес має стандарт роботи. Так має бути і на залізниці, щоб, наприклад, на запитання до провідника, де знаходиться 12-й вагон, він відповідав не "туди", а "в цей бік, через один вагон", - зазначав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

ВАЖЛИВЕ

НБУ завдяки траншу МВФ знизить норму обов'язкового продажу валютного виторгу та обмеження з купівлі валюти населенням

Дефіцит зведеного бюджету України в 2017 р. збільшиться до 3,1% ВВП - СБ

Суд заборонив "Укртрансгазу" обмежувати транспортування газу для ОПЗ

МОЗ ініціює чергову заборону використання в Україні ліків, вироблених у РФ та на розташованих на НКТ фармзаводах

Абонплата і ціна за газ у сумі не повинні перевищувати граничну ціну в 6879 грн - Гройсман

ОСТАННЄ

Порошенко про заборону співачці з РФ приїхати в Україну для участі в "Євробаченні": Закон єдиний для всіх, вона порушила правила в'їзду до Криму

Порошенко: Режим припинення вогню з 1 квітня російською стороною не дотримувався жодного дня

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на 2017 рік у 2%

До держпрограми реімбурсації вартості ліків долучилися близько 150 аптек - Гройсман

Гройсман за призначення Супрун міністром охорони здоров'я

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog7665.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА