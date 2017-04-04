"Укрзалізниця" має намір обладнати 250 туалетів у пасажирських потягах на 270 млн грн

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на облаштування туалетів у пасажирських потягах у кількості 250 одиниць.

Згідно з умовами тендера, оприлюдненими в системі ProZorro, планується придбати неробочі, робочі частини туалету, екологічні системи туалету та монтажні деталі.

Очікувана вартість закупівлі становить 269,85 млн грн. Кінцевий термін подання документів - 4 травня, аукціон відбудеться 9 червня.

Як раніше повідомляв директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ Ігор Романків, "Укрзалізниця" працює над створенням стандартів пасажирського сервісу.

"Будь-який бізнес має стандарт роботи. Так має бути і на залізниці, щоб, наприклад, на запитання до провідника, де знаходиться 12-й вагон, він відповідав не "туди", а "в цей бік, через один вагон", - зазначав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".