НБУ завдяки траншу МВФ знизить норму обов'язкового продажу валютного виторгу та обмеження з купівлі валюти населенням

Поточна ситуація на фінансовому ринку і позитивне рішення МВФ про виділення Україні 4-го траншу кредиту EFF на $1 млрд нададуть можливість Нацбанку України активніше провадити політику валютної лібералізації та зняття обмежень, введених спочатку кризи, повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Ми плануємо пом'якшити вимоги до обов'язкового продажу валютного виторгу експортерів і також можливості населення з купівлі готівкової іноземної валюти. Ці рішення за цими пом’якшеннями будуть прийняті найближчим часом", – сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.