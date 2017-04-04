Skoda розглядає Україну як один з майданчиків для розгортання нових виробничих потужностей

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з головою правління Skoda Auto Бернгард Майєром налагодження виробництва в Україні.

Як повідомила у вівторок прес-служба Кабінету Міністрів України, компанія Skoda Auto у співпраці зі своїм локальним партнером компанією Єврокар виробляє широку лінійку автомобілів свого бренда з 2002 року. "Зараз керівництво Skoda Auto розглядає Україну як один з майданчиків для розгортання необхідних виробничих потужностей", - зазначено в повідомленні Кабміну.

В. Гройсман на зустрічі з Б. Майєром зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб підтримувати співпрацю зі Skoda, і щоб компанія налагоджувала виробництво в Україні.

"Я розумію, що у компанії є глобальний вибір, де розміщувати виробництво, але якщо ви оберете Україну, то це буде правильний вибір. Я готовий "під ключ" супроводжувати всі необхідні заходи, щоб ви відчули всі умови для запуску виробництва", - цитує В. Гройсмана прес-служба уряду.

На його думку, можливе повне сприяння в питанні облаштування території виробництва, впровадження певних преференцій у сфері місцевих податків, у виборі форми організації виробництва і навіть навчанні фахівців.

Зі свого боку глава правління Skoda Auto наголосив, що дуже поважає зацікавленість вищого керівництва України в реалізації виробничого проекту.

"Я дуже вдячний за підтримку. Думаю, що в найближчі три місяці ми обговоримо всі деталі і альтернативи з метою розробки позитивного бізнес-кейсу та прийняття правильного рішення", - наголосив Б. Майєр.