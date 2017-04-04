Події

18:28 04.04.2017

МВФ прогнозує зростання ВВП України в 2017 р. на 2% і до 2018 р. на 3,2%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у зв'язку з блокадою неконтрольованих територій (НКТ) і втратою контролю над підприємствами розташованими там, погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році з 2,9% до 2%, трохи поліпшити його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

Згідно з оприлюдненими Фондом у вівторок матеріалами, другим негативним наслідком буде розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в нинішньому році з 3% ВВП до 3,7% ВВП, а в наступному – 2,6% ВВП до 3% ВВП.

Водночас МВФ підтвердив свій прогноз інфляції 10% у 2017 році і 7% – у 2018 році і навіть злегка поліпшив оцінку дефіциту бюджету з 3,1% ВВП до 3% ВВП у цьому році і з 2,6% до 2,5% ВВП – у наступному.

Такий прогноз збігається з оприлюдненими раніше прогнозом Національного банку України.

МВФ також задовольнив прохання української сторони у сформованих умовах зростання зовнішньоторговельного дефіциту знизити норматив із нагромадження валютних резервів на $520 млн для підтримки курсу і, відповідно, виконання інфляційних цілей. Згідно з новими оцінками, на кінець поточного року валові міжнародні резерви України становитимуть $21,8 млрд, на кінець наступного – $29,5 млрд.

У 2019-2021 роках Фонд очікує виходу України на щорічні темпи зростання в 4% за поступового зниження інфляції відповідно до 6,5%, 6% і 5,5%.

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