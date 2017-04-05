Події

10:50 05.04.2017

Корчак направила запит до ВР щодо проведення незалежного аудиту НАЗК і роботи реєстру е-декларацій

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак звернулася до Верховної Ради з проханням організувати незалежну зовнішню оцінку ефективності функціонування агентства та роботи реєстру е-декларацій.

У вівторок увечері Н.Корчак на своїй сторінці у Facebook написала: "3 квітня цього року до Верховної Ради України як єдиного органу, якому за законом підконтрольне й підзвітне агентство, було направлено звернення з проханням організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки (міжнародного аудиту) ефективності функціонування НАЗК і роботи реєстру е-декларацій".

Вона пояснила це суспільним резонансом, що виник останнім часом навколо окремих напрямів діяльності агентства. На думку голови НАЗК, лише експертний висновок щодо його діяльності зможе довести безпідставність усіх докорів на адресу установи.

Н.Корчак пропонує до складу комісії включити народних депутатів, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

"Вважаю доречним, якщо до складу такої комісії з проведення незалежного фахового аудиту НАЗК будуть залучені також представники посольств та представництва ЄС в Україні", –наголосила голова агентства.

Н.Корчак висловила переконання, що до оголошення висновків незалежного міжнародного аудиту ухвалення будь-яких змін до закону в частині НАЗК буде передчасним і недалекоглядним. "Цілком імовірно, що такі дії можуть поставити агентство у пряму залежність від тих органів і структур, які сьогодні не зацікавлені в нашій діяльності", – підсумувала вона.

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