Події

11:08 05.04.2017

Представники МКЧХ, як і раніше, не мають доступу до в'язниць ОРДЛО - І.Геращенко

Візит президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера до окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) не сприяв доступу комітету до в'язниць в ОРДЛО, констатувала перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, проте висловила сподівання, що досягнуто компромісу щодо залучення МКЧХ до експертизи тіл загиблих.

"Я сподіваюся, що ми вийшли на більший компроміс у питанні залучення експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста до експертизи загиблих, питань ексгумації", - сказала вона на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО в середу в Києві.

І.Геращенко зазначила, що зниклими безвісти вважаються 418 осіб - цивільних і військових.

При цьому віце-спікер нагадала, що нещодавно непідконтрольні території вперше відвідав президент МКЧХ П.Маурер.

"На жаль, це все одно не сприяло наразі доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до в'язниць на окупованих територіях", - зазначила вона.

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