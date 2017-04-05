АМКУ просить направляти йому докази про право власності російського депутата Бабакова на групу VS Energy

Антимонопольний комітет України (АМКУ) просить усіх, хто має реальні докази та документи, що підтверджують право власності на групу VS Energy російського депутата Олександра Бабакова, надати їх комітету.

"У ЗМІ з'явилася інформація про те, що начебто реальним кінцевим бенефіціаром групи VS Energy є фізична особа - громадянин РФ Олександр Бабаков. АМКУ наразі не має документальних підтверджень зазначеної інформації. У зв'язку з цим просимо всіх, хто має інформацію та документи, які підтверджують, що зазначена особа контролює групу VS Energy, надіслати їх до АМКУ", - повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, АМКУ 1 березня 2017 року дозволив ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" придбати понад 50% акцій енергопостачальної компанії ПАТ "Чернівціобленерго".

А.Бабаков перебуває під санкціями Європейського Союзу.