Події

12:44 05.04.2017

Кабмін звернувся до АМКУ для вивчення монопольного становища облгазів

Кабінет Міністрів України звернувся до Антимонопольного комітету України (АМКУ) для вивчення монопольного становища облгазів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час засідання уряду в середу запропонував звернутися до АМКУ: "Необхідно дати доручення зараз Антимонопольному комітету, щоб дізнатися про монопольне становище на ринку газзбутів імені товаришів Фірташа (українського бізнесмена Дмитра Фірташа - ІФ) та Льовочкіна (заступник голови фракції "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін - ІФ)".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман погодився з необхідністю звернутися до АМКУ.

Перед цим група народних депутатів з фракції Радикальної партії на чолі з лідером партії Олегом Ляшком прибула на засідання Кабміну з вимогою розібратися з монопольним становищем облгазів на ринку постачання газу населенню.

"Ми чекаємо на рішення уряду викинути корупцію з газового ринку, щоб українці зі своїх кишень не платили за корупцію влади... Сьогодні Фірташ, Льовочкін та Бойко під прикриттям влади заробляють мільярди... Я сподіваюся, що уряд і прем'єр не лише нас почують, а й ухвалять відповідні рішення, і непотрібних посередників викинуть із газового ринку, а це означатиме зниження ціни на газ", - сказав О.Ляшко журналістам у Кабміні після передачі відповідних вимог прем'єр-міністру.

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