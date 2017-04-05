Події

12:50 05.04.2017

Кабмін затвердив порядок вилучення з обігу книжок із РФ та Криму, які нелегально розповсюджують в Україні

Кабінет Міністрів України затвердив порядок вилучення з обігу видавничої продукції, яка вироблена на території держави-агресора, тимчасово окупованій території України та розповсюджується в Україні без відповідного дозволу Державного комітету телебачення та радіомовлення (Держкомтелерадіо).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед ухвалених урядом без обговорення.

Згідно з проектом порядку, видавнича продукція, яку розповсюджують на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу Держкомтелерадіо.

Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо за результатами перевірок, які відбуваються на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб за місцем фактичного здійснення розповсюджувачем продукції своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів, видають обов'язкові для виконання рішення про вилучення з обігу видавничої продукції.

У разі відмови суб'єкта господарювання або його представника надати видавничу продукцію для її вилучення уповноважені особи звертаються до правоохоронних органів.

Вилучена з обігу видавнича продукція передається на зберігання до Держкомтелерадіо.

Рішення про вилучення може бути оспорене в судовому порядку.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін України створив Нацраду розвитку науки на чолі з прем'єром

Генпрокуратура здійснює обшук в "Укрнафті"

Кабмін звернувся до АМКУ для вивчення монопольного становища облгазів

Голова АМКУ пов'язує інформатаку на відомство зі справами "Укртатнафти" та азотних підприємств

В ОРДЛО відмовилися залучати МКЧХ та місію ООН до верифікації списків заручників

ОСТАННЄ

В Україні місцева влада отримає рекомендації щодо дотримання потреб осіб з інвалідністю під час реалізації проектів в інфраструктурі

Кабмін України на чверть збільшив разову допомогу ветеранам Другої світової та інвалідам війни

Держслужбовці у відрядженні зможуть витрачати до 60 грн добових, до 600 грн на житло - Кабмін

Кістіон: Розроблено механізм передачі майна "Укртрансгазу" новому оператору без виникнення податкових зобов'язань

АМКУ просить направляти йому докази про право власності російського депутата Бабакова на групу VS Energy

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Брюки мужские цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА