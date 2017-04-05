Події

13:21 05.04.2017

Держслужбовці у відрядженні зможуть витрачати до 60 грн добових, до 600 грн на житло - Кабмін

Розмір добових для держслужбовців у відрядженні в Україні збільшиться з 30 грн до 60 грн.

Відповідні поправки до постанови №98 від 2 лютого 2011 року уряд вніс на засіданні в середу.

Як уточнив міністр фінансів Олександр Данилюк, водночас витрати на наймання житла в Україні збільшено з 250 грн до 600 грн.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що органи влади зможуть збільшити відрядні для держслужбовців лише в межах уже виділених їм призначень.

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