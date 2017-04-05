На питання щодо правомірності премій працівникам НАЗК відповість незалежний аудит - Корчак

Відповідь на питання про правомірність розміру премій працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) дасть незалежний аудит, заявляє керівник агентства Наталія Корчак.

"Відповідь на це питання (щодо правомірності премій працівникам НАЗК - ІФ) ми отримаємо компетентну після висновків незалежного аудиту", - сказала Н.Корчак на засіданні Верховної Ради України в Києві в середу, відповідаючи на запитання позафракційного депутата Борислава Берези про те, за що було нараховано премію керівнику НАЗК.

Голова НАЗК також зазначила, що 200 тис. грн премії отримано за роботу.

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за результатами аналізу інформації про нараховану та виплачену зарплату голові та членам НАЗК дійшло висновку, що підходи до визначення розмірів премій, надбавок і стимулювальних виплат державним службовцям потребують нормативного уточнення. Відповідні пропозиції НАБУ направило до Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержсслужба).

Зокрема, було виявлено колізії та прогалини в чинному законодавстві, що дають змогу керівництву НАЗК встановлювати собі та членам агентства необмежені надбавки, доплати і премії, що суперечить принципам бюджетної системи України.