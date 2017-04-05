Корчак пов'язує збої в роботі реєстру е-декларацій з заявами Гройсмана

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції України Наталія Корчак пов'язує проблеми у функціонуванні реєстру з заявами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про роботу системи електронного декларування доходів і майна чиновників.

"Звернемо увагу: лише тоді, коли прем'єр-міністр починає про щось говорити, буквально відбуваються системні збої у функціонуванні цього реєстру", - сказала Н.Корчак у Верховній Раді в середу.

При цьому глава НАЗК додала: "Не має значення, чи буду я зараз главою (НАЗК – ІФ), чи ні - від цього реєстру краще або гірше працювати не буде"..

Як повідомлялося, 29 березня, В. Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів України порадив всім членам Національного агентства з питань запобігання корупції написати заяви про відставку через проблеми в роботі реєстру електронних декларацій. Перед цим прем'єр розкритикував роботу глави НАЗК Наталії Корчак через неможливість налагодити роботу реєстру. "Ви самі нездатні організувати роботу вашого сайта і, таким чином, ви ставите всіх людей перед загрозою двох років в'язниці. І таких людей - сотні тисяч у нашій країні", - сказав В. Гройсман.

У свою чергу глава НАЗК Н.Корчак заявила, що не має наміру подавати у відставку у зв'язку з відповідною пропозицією прем'єр-міністра України.