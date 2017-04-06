Обшук у «Лакі Лабс» був замовним – ЗМІ

Обшуки СБУ в IT-компанії Lucky Labs можуть бути пов'язані з запорізьким бізнесменом, що конфліктує з інвесторами компанії, передає «Сегодня».

Як пише «Сегодня», обшуки в офісах українських IT-компаній, які останнім часом почастішали, силовики можуть проводити на «замовлення» конкурентів. Серед прикладів видання називає гучну історію з обшуками в офісах компанії «Лакі Лабс», інвестори якої саме на момент обшуків знаходилися в конфлікті із запорізьким бізнесменом, главою Noosphere Ventures Максимом Поляковим.

Як зазначається у статті, обшуки в офісах компанії збігаються за часом з рішеннями суду Британських Віргінських островів, в яких інвестори Lucky Labs - Рустам Гільфанов і Сергій Токарев - протистояли американському бізнесменові запорізького походження Максиму Полякову. Суть конфлікту - суперечка за те, скільки коштує переданий Гільфанову і Токареву пакет акцій холдингової компанії Phoenix Holdings, який компанія Полякова віддала в рахунок боргу за іншим проектом.

В результаті суду Максим Поляков може втратити 12 мільйонів доларів: саме в таку суму оцінили свої претензії Гільфанов і Токарев. З цим, як припускає «Сегодня», і пов'язаний тиск на українських підприємців з Lucky Labs: так, найбільша хвиля обшуків в офісах компанії пройшла в квітні 2016 року, одразу після проміжного рішення суду Британських Віргінських островів про арешт активів, пов'язаних з Максимом Поляковим.

Обшуки в IT викликають серйозну тривогу у представників галузі. «На наших очах виникає те, що американський фінансист Джордж Сорос називає «New Ukraine». Про Україну говорять як про країну з найсильнішим IT-сектором, програмістами і IT-підприємцями», - вважає голова Української асоціації венчурного бізнесу (UVCA), IT-інвестор і підприємець Андрій Колодюк. - І цей бізнес, цих людей, яких інші країни щосили запрошують до себе, наша влада і наша держава виштовхують з України. А це ті самі люди, які заробляють гроші, створюють робочі місця, конкурують на світовому ринку».