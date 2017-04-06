Події

14:19 06.04.2017

Київрада просить Кабмін, Раду та президента скасувати абонплату за газ

Депутати Київської міської ради прийняли рішення звернутися до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із закликом скасувати абонентську плату за газ.

Як повідомляє прес-служба Київради, на пленарному засіданні в четвер відповідне звернення підтримали 83 депутати.

"Ми виступаємо за скасування необґрунтованої абонплати за газ. Тепер всі, хто користується газом для підігріву води, приготування їжі чи опалення, мають окремо платити за газ як товар, і окремо - за обслуговування труб, якими він постачається. Тобто якусь абонплату за підключення до системи газопостачання. Відповідно, середній місячний чек для тих, хто готує їжу на газових плитах без лічильників, збільшиться в рази", - зазначив співавтор проекту рішення, депутат Київради Володимир Бондаренко.

У тексті звернення зазначається, що абонплату споживачі сплчауватимуть щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання газу і вона не підпадає під субсидування. Тобто, споживачі можуть отримати субсидію на покриття купівлі газу, а за приєднану потужність мають заплатити живі гроші.

"Життя для більшості населення України важке, у людей не вистачає коштів на харчування, ліки та оплату комунальних послуг. Рішення НКРЕКП (Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – ІФ) щодо встановлення абонентської плати за підключення до газових мереж призведе до негативних соціальних наслідків для українського народу. Враховуючи складне соціальне становище більшості українців, ми просимо скасувати абонентську плату за газ і не допустити подальшого підвищення цін на газ", - зазначила співавтор проекту рішення, депутат Київради Тетяна Меліхова.

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