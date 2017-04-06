Події

15:21 06.04.2017

Зниження корупції до середнього по Євросоюзу дозволить українцям до 2040 р. скоротити відставання від ЄС за добробутом з 5 до 2 раз

Зниження рівня корупції в Україні до середнього рівня по ЄС надало б можливість підвищити подушне ВВП країни до 2040 року до 50% від середньоєвропейського і навіть вище за нинішнього рівня в 20%, таку економетричну модель представили експерти Міжнародного валютного фонду.

"Отримані результати свідчать про те, що скорочення корупції може суттєво сприяти прискоренню економічного зближення з Європейським союзом", – наголошується в дослідженні МВФ, оприлюдненому в рамках третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Згідно з ним, відсутність боротьби з корупцією в Україні до 2040 року подушного ВВП досягне лише 30% від середньоєвропейського.

Експерти МВФ додають, що навіть поліпшення ситуації з корупцією до гіршого показника в ЄС надасть можливість до 2040 року збільшити подушне ВВП в Україні до 40% від середньоєвропейського.

Як прикладу скорочення відставання від ЄС вони наводять Польщу, Румунію та Латвію, які у 1992 році починали свій перехід з аналогічного з українським ВВП на душу населення, але відтоді пішли далеко вперед.

"Три країни не займають особливого місця за показниками боротьби з корупцією в ЄС, але є хорошим еталоном, оскільки вони мали однаковий ВВП на душу населення на початку переходу до ринкової економіки..., а в 2015 році в середньому ВВП на душу населення в них утричі вище, ніж в Україні", – констатує МВФ.

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