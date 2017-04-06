МОЗ сподівається на ухвалення наступного тижня у ВР законопроекту про державні фінансові гарантії

Міністерство охорони здоров'я розраховує на ухвалення наступного тижня в першому читанні законопроекту про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги та лікарських засобів, сказала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції в четвер.

"Наступного тижня, ми сподіваємося, що цей законопроект буде проголосовано в першому читанні. Для цього необхідно 228 голосів і політична воля для просування реформи охорони здоров'я", - сказала вона.

У свою чергу голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив, що цей законопроект адаптує європейський досвід у сфері фінансування системи охорони здоров'я до реалій України, закладає основи для системи, яка працюватиме для людей і надаватиме повний спектр послуг високої якості з лікування та профілактики.

"Без ухвалення цього законопроекту неможливо поліпшити послуги, знизити фінансове навантаження на пацієнтів, перерозподілити кошти на більш ефективні послуги", - зазначив Х.Мінгареллі.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив законопроект МОЗ "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів", а також ще низку законопроектів, зокрема "Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність в антитерористичній операції та забезпечують її проведення", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо видатків на первинну медичну допомогу", "Про внесення змін до статей 3,8, 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров'я" для передачі їх до парламенту.