Приватизація в Україні має бути конкурентною, протягом року потрібно змінити закон - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за зміну в поточному році законодавства у сфері приватизації, щоб забезпечити її конкурентність.

"Уряд України і я особисто як прем'єр-міністр акцентую увагу, що нам потрібно в цьому році змінити законодавство у сфері приватизації, щоб приватизація стала конкурентною", - сказав В. Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді України в п'ятницю.

"Ми найближчим часом вийдемо з такою пропозицією до українського парламенту і хочемо разом з вами напрацювати правильний законопроект, що надасть можливість розпочати масштабний процес залучення інвестицій в економіку", - додав глава уряду.

В. Гройсман також знову наголосив, що незадоволений роботою Фонду державного майна України, додавши, що за останній рік він нічого не зробив для ефективної приватизації державних підприємств.