Події

12:57 07.04.2017

Біометричні паспорти вже отримали 3 млн українців - голова ДМС

Понад 3 млн. громадян України отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон, заявляє голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

"На 9 ранку сьогоднішнього дня вже 3 млн 25 тис. 123 громадянина отримали біометричні документи для виїзду за кордон", - повідомив М. Соколюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомлялося, на засіданні Європарламенту 6 квітня 521 депутат проголосував "за" надання безвізового режиму ЄС для українців, 75 – "проти" і 36 - утрималися.

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