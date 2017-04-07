Глава Мінфіну України: Розмір стипендії зросте, але кількість її одержувачів зменшиться

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що розмір академічних стипендій для студентів вищих навчальних закладів збільшуватиметься, а кількість одержувачів таких виплат - зменшуватиметься.

"Далі рухатимемося - подобається чи не подобається, я своєї позиції не зміню. Далі рухатимемося щодо збільшення суми академічних стипендій тим, хто вчиться добре, - вони отримають більшу стипендію... А загальна кількість одержувачів стипендії зменшуватиметься, тому що це правильно і справедливо", - сказав він, виступаючи на форумі "Уряд під мікроскопом: підсумки роботи та виклики" в Києві в п'ятницю.

За словами міністра, ті, хто хочуть навчатися і досягають високих результатів, мають отримувати високу стипендію.

"Ми цього досягли, розділивши соціальну та академічну стипендії", - додав О.Данилюк.